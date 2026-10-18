У Полтаві ворог безпілотником атакував підприємство

У Полтавській громаді зафіксовано влучання ворожого безпілотника на території одного з підприємств.

Про це повідомляє секретарка Полтавської міської ради Катерина Ямщикова.

"Станом на зараз звернень щодо пошкодження житлового фонду до оперативних служб, зокрема міської служби оперативного реагування, не надходило. Попередньо, люди не постраждали", – йдеться у повідомленні.

Інформації щодо атакованого підприємства у повідомленні не надають.

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