Електротранспорт у Києві частково не працює: де саме
Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух електротранспорту у частині столиці.
Про це повідомляє пресслужба "Київпастранс".
Зокрема електротранспорт не курсував по вул. Лугова та вул. Автозаводська, бульв. Воскресенський, просп. Червоної Калини, просп. Лісовий, вул. Кирилівська.
О 10:35 в пресслужбі "Київпастранс" повідомили, що рух по вул. Лугова, вул. Автозаводська та вул. Кирилівська відновлено з відхиленням від графіка.
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