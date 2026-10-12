Електротранспорт у Києві частково не працює: де саме

Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух електротранспорту у частині столиці.

Про це повідомляє пресслужба "Київпастранс".

Зокрема електротранспорт не курсував по вул. Лугова та вул. Автозаводська, бульв. Воскресенський, просп. Червоної Калини, просп. Лісовий, вул. Кирилівська.

О 10:35 в пресслужбі "Київпастранс" повідомили, що рух по вул. Лугова, вул. Автозаводська та вул. Кирилівська відновлено з відхиленням від графіка.

Нагадаємо:

Російські загарбники пошкодили підприємство у місті Павлоград Дніпропетровської області.