Росіяни вдарили по підприємству у Павлограді
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Російські загарбники пошкодили підприємство у місті Павлоград Дніпропетровської області.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
За словами ганди, підприємство було "понівечене" внаслідок російського удару.
Додаткових деталей, зокрема, назви підприємства у повідомленні не наводять. Також незрозумілий ступінь пошкодження підприємства.
Нагадаємо:
Російські загарбники протягом 8 та 9 жовтня атакували два енергооб'єкти ДТЕК у Дніпропетровській області.