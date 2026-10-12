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Росіяни вдарили по підприємству у Павлограді

Володимир Тунік-Фриз — 12 жовтня, 09:29
Росіяни вдарили по підприємству у Павлограді
Ілюстративне фото
Getty Images

Російські загарбники пошкодили підприємство у місті Павлоград Дніпропетровської області.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За словами ганди, підприємство було "понівечене" внаслідок російського удару.

Додаткових деталей, зокрема, назви підприємства у повідомленні не наводять. Також незрозумілий ступінь пошкодження підприємства.

Нагадаємо:

Російські загарбники протягом 8 та 9 жовтня атакували два енергооб'єкти ДТЕК у Дніпропетровській області.

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Росіяни вдарили по підприємству у Павлограді
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