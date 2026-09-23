Через повітряну загрозу поїзди Kyiv City Express запізнюються

Через підвищену повітряну загрозу у Києві Укрзалізниця змушена була призупинити рух кільцевої електрички, наразі рух вже відновлено.

Про це інформує Телеграм-канал Kyiv City Express.

"Після безпекових зупинок відновили рух кільцем. Kyiv City Express продовжує рух за маршрутом. Максимально скорочуємо хвилини відставання", – говориться у повідомленні.

Поїзд Святошин – Почайна – Дарниця курсує зі станції Берестейська із затримкою 22 хв. Електричка Святошин – Вокзальна – Дарниця курсує зі станції Борщагівка із затримкою 25 хв.

Поїзд Дарниця – Почайна – Святошин курсує зі станції Почайна із затримкою 38 хв, наступний поїзд затримається на 20 хв.

До того повідомлялося, що через підвищену повітряну загрозу для столиці, за вказівкою моніторингової групи Укрзалізниці, рух поїздів Kyiv City Express в обох напрямках тимчасово призупинено.

Пасажирів просили триматися на відстані 200 м від залізничної інфраструктури або в укриттях.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у Голосіївському районі Києва через ворожу атаку пошкоджено АЗС внаслідок влучання БпЛА, у Дарницькому районі є влучання в обʼєкт транспортної інфраструктури та пошкодження ще однієї АЗС.

Внаслідок ворожих атак низка поїзди затримуються, найбільше від графіка відстають поїзди, які курсують із центральної частини України, Запоріжжя та Дніпропетровщини.