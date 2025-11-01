В Києві та Дніпрі на окремих дорогах зменшили дозволену швидкість руху
З 1 литопада в Києві та Дніпрі закінчується період дії обмежень швидкості руху транспортних засобів більше ніж 50 км/год.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Зокрема, у Києві змінюється обмеження швидкості руху транспортних засобів з 80 км/год на 50 км/год на чотирьох ділянках, а саме:
Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
проспект Р. Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);
проспект Степана Бандери (від вулиці Йорданської до Північного мосту);
вулиця Набережно-Рибальська (у напрямку від вулиці Електриків до Гаванського мосту).
У Дніпрі обмеження швидкості з 70 км/год на 50 км/год діє на таких ділянках:
вулиця Набережна Заводська, за винятком ділянок:
– за 200 м з обох сторін від перехрестя з вулицею Павлова;
– від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький;
– за 50 м з обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехресть із вулицею Фатіми Гафурової (СК "Льодова арена" та вулицею Метробудівською);
вулиця Набережна Перемоги (від вулиці Яружної до вулиці Космічної);
шосе Запорізьке (від вулиці Шинної до вулиці Аеропортівської);
шосе Донецьке, від перехрестя з вулицею Березинською до дорожніх знаків 5.49 (50) "Дніпро";
вулиця Сонячна Набережна, від перехрестя з вулицею Любарського до мосту Самарського (за винятком ділянок за 50 м до нерегульованих пішохідних переходів з обох сторін);
міст Центральний;
міст Кайдацький;
міст Усть-Самарський.
Як зазначив Білошицький, на вулицях та дорогах, де здійснюється автоматична фіксація порушень правил дорожнього руху, зокрема:
у Києві — на Набережному шосе, 4,
у Дніпрі — на вулицях Набережна Заводська, 64 і Набережна Перемоги, 38-А, комплекси автоматичної фіксації порушень будуть переналаштовані на актуально дозволену швидкість.
