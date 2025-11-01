В Києві та Дніпрі на окремих дорогах зменшили дозволену швидкість руху

З 1 литопада в Києві та Дніпрі закінчується період дії обмежень швидкості руху транспортних засобів більше ніж 50 км/год.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Зокрема, у Києві змінюється обмеження швидкості руху транспортних засобів з 80 км/год на 50 км/год на чотирьох ділянках, а саме:

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

проспект Р. Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);

проспект Степана Бандери (від вулиці Йорданської до Північного мосту);

вулиця Набережно-Рибальська (у напрямку від вулиці Електриків до Гаванського мосту).

У Дніпрі обмеження швидкості з 70 км/год на 50 км/год діє на таких ділянках:

вулиця Набережна Заводська, за винятком ділянок:

– за 200 м з обох сторін від перехрестя з вулицею Павлова;

– від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький;

– за 50 м з обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехресть із вулицею Фатіми Гафурової (СК "Льодова арена" та вулицею Метробудівською);

вулиця Набережна Перемоги (від вулиці Яружної до вулиці Космічної);

шосе Запорізьке (від вулиці Шинної до вулиці Аеропортівської);

шосе Донецьке, від перехрестя з вулицею Березинською до дорожніх знаків 5.49 (50) "Дніпро";

вулиця Сонячна Набережна, від перехрестя з вулицею Любарського до мосту Самарського (за винятком ділянок за 50 м до нерегульованих пішохідних переходів з обох сторін);

міст Центральний;

міст Кайдацький;

міст Усть-Самарський.

Як зазначив Білошицький, на вулицях та дорогах, де здійснюється автоматична фіксація порушень правил дорожнього руху, зокрема:

у Києві — на Набережному шосе, 4,

у Дніпрі — на вулицях Набережна Заводська, 64 і Набережна Перемоги, 38-А, комплекси автоматичної фіксації порушень будуть переналаштовані на актуально дозволену швидкість.

Нагадаємо:

У Києві з 20 жовтня обмежили рух Подільським мостовим переходом з правого берега р. Дніпро на лівий під час повітряних тривог.