У Печерському районі Києва через російські атаки проблеми з водопостачанням

Через ворожі обстріли знеструмлено одну з водопровідних насосних станцій столиці, у домівках мешканців Печерського району тимчасово може бути понижений тиск у водопровідній мережі або відсутнє водопостачання.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Водночас система водовідведення працює у штатному режимі.

"Фахівці "Київводоканалу" спільно з енергетиками заживлюють обладнання та вживають усі необхідні заходи для якнайшвидшого відновлення стабільного водопостачання", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Російські окупанти завдали комбінованої атаки по Україні. Зокрема, протягом ночі, 14 жовтня, в Києві та деяких областях декілька разів пролунала ракетна та дронова тривога. У столиці перебої зі світлом.