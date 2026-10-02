У Києві під час тривог обмежать рух чотирма мостами

Під час повітряних тривог у Києві повністю перекриватимуть Південний міст, а на Дарницькому, мосту Метро та Подільсько-Воскресенському діятимуть обмеження за напрямками руху.

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Південним мостом рух транспорту перекриватимуть в обох напрямках.

На Дарницькому мосту з правого на лівий берег транспорт пропускатимуть однією смугою.

Мостом Метро та Подільсько-Воскресенським мостом перекриватимуть рух з лівого на правий берег.

Білошицький закликав водіїв враховувати ці обмеження під час планування маршрутів.

Нагадаємо:

1 жовтня два безпілотники влучили поблизу опорної частини Південного мосту. Після ударів рух метро та наземного громадського транспорту переправою зупинили для обстеження конструкцій.

Удень 2 жовтня КМВА повідомила про пошкодження опори, дорожнього полотна та бетонного захисту колій метро після попередніх атак.

Київський метрополітен готовий відновити рух поїздів Південним мостом під час жовтого рівня тривоги, але тільки після отримання експертного висновку щодо його стану.

У Києві 2 жовтня зафіксували нове влучання в Південний міст.