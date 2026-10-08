У Києві деякі тролейбуси та трамваї тимчасово змінили рух

У Києві через проблеми з електроенергією затримується низка тролейбусів та трамваїв, деякі з них змінили маршрути.

Про це інформує Київпастранс.

Так, затримується рух трамваїв №№ 14, 15, 18. Затримується рух трамваїв №№ 14, 15 по вул. Дмитрівська, повідомили у компанії.

Рух було відновлено о 09:58, але транспорт курсує з відхиленням від графіка.

Через відсутність напруги в контактній мережі затримується рух тролейбусів №№ 14, 15, 38, 43, 50 по вул. Михайла Бойчука, бульв. Миколи Міхновського, вул. Бастіонна, повідомили у Київпастранс.

Близько десятої ранку повідомили про зміну руху тролейбусів №№ 12, 45

Змінено рух тролейбусів №№ 12, 45 по вул. Максимовича з причини перекриття руху. Рух організовано:№12 — від Залізничного вокзалу до ТРЕД №1, а тролейбус №45 йде від станції метро "Виставковий центр" до ТРЕД №1.

Нагадаємо:

Як повідомлялося, 8 жовтня за командою НЕК "Укренерго", у Києві та деяких районах області запровадили екстрені відключення світла. На правому березі тимчасово призупинено рух електротранспорту через відсутність напруги в контактній мережі.

Раніше повідомлялося, що через проблему з електропостачанням, 7 жовтня були частково знеструмлені водопровідні насосні станції. На правому березі міста фіксували перебої з водопостачанням.