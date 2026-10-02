Метро не ходитиме Південним мостом до висновку експертів – Кличко

Південний міст запрацює тільки після експетних висновків

Київський метрополітен готовий відновити рух поїздів Південним мостом під час жовтого рівня тривоги, але тільки після отримання експертного висновку щодо його стану.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко за підсумками засідання Ради оборони столиці.

Експертні висновки повинні будуть надати наукові інститути, куди звернулося Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту. Конкретних дат Кличко не називає.

Крім того, Рада оборони розглянула питання про рух транспорту іншими мостами через Дніпро в Києві. Ухвалені пропозиції Кличко не розкрив, але написав, що їх передадуть центральним органам влади.

"Київ вистоїть! Але тільки спільними зусиллями тих, хто його любить, хто про нього дбає. Розумінням усіх викликів і готовністю їх долати. По-дорослому долати, а не в рожевих окулярах", – коментує Кличко.

Нагадаємо:

Вранці 1 жовтня у Києві два безпілотники влучили поблизу опорної частини Південного мосту. Того ж дня росіяни ще раз обстріляли Південний міст.

У ніч проти 2 жовтня російські війська вкотре влучили в Південний міст у Києві.

Після цього Південний міст повністю перекрили, рух мостом Патона з правого на лівий берег зупинили, а рух мостом Метро з лівого на правий берег частково обмежили.