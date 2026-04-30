Росіяни атакували інфраструктуру Одещини та Сумщини

Через нічні обстріли російських загарбників, на ранок 30 квітня пошкоджені обʼєкт інфраструктури у Одеській та Сумській областях.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіппер та Сумської ОВА Олег Григоров.

За повідомленням, вночі ворог здійснив кілька хвиль масованих атак ударними дронами по цивільній інфраструктурі Одеси. Відомо про 18 постраждалих, 9 з яких госпіталізовані.

Внаслідок влучань та падіння уламків пошкоджено десятки об'єктів цивільної інфраструктури: багатоповерхові та приватні житлові будинки, готель, дитячий садок, адмінбудівля, автостоянка, приватні гаражі та транспортні засоби.

На Сумщині ворог атакував приватні, багатоквартирні будинки. Обʼєкти інфраструктури пошкоджені у декількох громадах області: Краснопільській, Миколаївській (сільська і селищна), Чупахівській, Великописарівській, Ямпільській та Березівській громадах.

Постраждало дві людини, одна у важкому стані.

Нагадаємо:

Від вечора 29 квітня російські окупанти атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 206-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів, 172 дрони вдалося знешкодити, але є і влучання.