Прибутки "Нафтогазу" за рік впали у 6 разів

У 2025 році Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" отримала 5,8 мільярдів гривень консолідованого прибутку, що у понад 6 разів менше, ніж консолідований прибуток за 2024 рік.

Про це йдеться у розпорядженні уряду про затвердження фінансових результатів "Нафтогазу".

Чистий прибуток самого "Нафтогазу" склав 1,6 млрд грн, що у 14,5 разів менше, ніж було у 2024 році (23,9 млрд грн).

Консолідований прибуток групи "Нафтогаз" у 2025 році склав 5,8 млрд грн, тоді як у 2024 році він складав майже 38 мільярдів гривень.

Частка держави у прибутках становить 3,2 млрд грн:

30% (969 889 381,5 гривні) направлять на виплату дивідендів до державного бюджету;

70% (2 263 075 223,5 гривні) — на виконання статутних цілей.

Окремо рішенням уряду затвердили розмір винагород членам наглядової ради та правління"Нафтогазу", однак суму цих нагород не називають.

АТ "Укргазвидобування", що входить до Групи Нафтогаз, спрямувало до зведеного бюджету країни 5,4 млрд грн рентних платежів за січень-березень 2026 року.