Рада розморозила проєкт Музею Революції Гідності після 8 років простою

Семен Рубан — 29 квітня, 13:30
Рада розморозила проєкт Музею Революції Гідності після 8 років простою
Рада розблокувала будівництво Музею Революції Гідності
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №14166, який дозволить відновити проєктування та будівництво Музею Небесної Сотні та Революції Гідності в Києві.

Про це стало відомо з засідання Верховної Ради.

Повна назва – Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей проєктування та будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності".

Закон скасовує для об'єкта на вул. Героїв Небесної Сотні, 3 обмеження, встановлені Законами України Про регулювання містобудівної діяльності, Про автомобільні дороги та Про охорону культурної спадщини.

Ухвалення закону дозволить зняти арешт із відповідної земельної ділянки та передати її в користування Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні та побудувати на ній музей.

Зміни стосуватимуться виключно цього об'єкта і не будуть впливати на загальні підходи до містобудівного та дорожнього регулювання.

У 2021 році було оголошено, що проєктування коштуватиме державі 49,4 мільйона гривень. У бюджеті 2022 року на відновлення та збереження національної пам'яті, зокрема на музей Революції Гідності, Україна виділила 375,3 млн грн.

Грошова оцінка земельних ділянок, переданих у користування музею, станом на 2021 становила майже 300 млн грн.

Реалізацію проєкту було заблоковано 2018 року. Тоді на ділянку, де мали спорудити меморіал, наклали арешт задля проведення слідчих експериментів та розслідування загибелі учасників Революції Гідності.

