В "Укрзалізниці" попередили про можливі зміни на Сумщині та Чернігівщині

У Сумській та Чернігівській областях у приміському та регіональному сполученні можливі точкові зміни.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

Регіональні поїзди наразі курсують до/з Конотопа, приміські – до/з станції Кролевець. На Чернігівщині тимчасово призупинено рейси Сновськ – Бахмач і у зворотному напрямку.

Крім цього, в УЗ нагадали, що на ділянка Лозова – Барвінкове – Краматорськ і далі залишається зоною підвищеної небезпеки. Перевезення на цьому напрямку забезпечуємо автобусним об'їздом, стиковку організовано.

У Запорізькому регіоні триває посилений контроль безпекової ситуації. Залежно від обстановки "Укрзалізниця" застосовує або пропуск поїздів, або автобусні трансфери.

Нагадаємо:

Через регулярну загрозу обстрілів об'єктів залізничної інфраструктури в Сумській області "Укрзалізниця" тимчасово скоригувала маршрути частини поїздів.