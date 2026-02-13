В "Укрзалізниці" попередили про можливі зміни на Сумщині та Чернігівщині
У Сумській та Чернігівській областях у приміському та регіональному сполученні можливі точкові зміни.
Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".
Регіональні поїзди наразі курсують до/з Конотопа, приміські – до/з станції Кролевець. На Чернігівщині тимчасово призупинено рейси Сновськ – Бахмач і у зворотному напрямку.
Крім цього, в УЗ нагадали, що на ділянка Лозова – Барвінкове – Краматорськ і далі залишається зоною підвищеної небезпеки. Перевезення на цьому напрямку забезпечуємо автобусним об'їздом, стиковку організовано.
У Запорізькому регіоні триває посилений контроль безпекової ситуації. Залежно від обстановки "Укрзалізниця" застосовує або пропуск поїздів, або автобусні трансфери.
Нагадаємо:
Через регулярну загрозу обстрілів об'єктів залізничної інфраструктури в Сумській області "Укрзалізниця" тимчасово скоригувала маршрути частини поїздів.