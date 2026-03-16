Нові індустріальні парки та робочі місця: Кабмін отримає проєкт розвитку портів

Нові індустріальні парки та робочі місця: Кабмін отримає проєкт для розвитку портів

Координаційна рада з питань розвитку конкурентного середовища у морських портах підтримала запуск дворічного експериментального проєкту з розвитку Дунайських портів.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Також координаційна рада консенсусно вирішила направити проєкт до Кабміну.

Дворічний експериментальний проєкт передбачає:

створення єдиної Дунайської філії державного підприємства "Асоціація морських портів України";

реінвестування прибутку державних підприємств у розвиток портової інфраструктури та флоту;

тарифні стимули та спрямування портових зборів на розвиток регіону;

стимулювання залізничних перевезень до/з портів Ізмаїл і Рені на компенсаційній основі.

"Йдеться про рівні конкурентні умови для бізнесу, стабільну роботу 56 стивідорних компаній та зростання гарантованого вантажопотоку до 2.5 млн тонн на рік.

Окрім цього, запропоновані рішення дозволять зберегти близько 2 000 робочих місць у морегосподарському комплексі та понад 3 500 в АТ "Укрзалізниця"", – сказав заступник міністра розвитку громад та територій Андрій Кашуба.

Також він представив напрацювання щодо створення індустріальних парків у портах Ізмаїл, Рені та на території ПрАТ "Українське дунайське пароплавство". Це рішення залучить нові інвестиції, збільшить вантажопотік та створить нові робочі місця.

Також були представлені рішення щодо залізничної логістики до портів Великої Одеси. Зараз "Укрзалізниця" використовує обхідні маршрути через безпекові ризики, що призводить до зростання часу доставки та витрат.

Мінрозвитку пропонує усереднити тарифну відстань, яка дозволить зберегти однакову вартість незалежно від маршруту доставки вантажів.

Українські порти з початку року обробили понад 15 мільйонів тонн вантажів, з яких 14.5 мільйона пройшли через морські порти Великої Одеси.

У січні 2026 року повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення Росія знищила та пошкодила 686 об'єктів портової інфраструктури, 150 цивільних суден, пошкоджено майже 24 тисячі об'єктів залізничної інфраструктури.