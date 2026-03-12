Вантажообіг портів України з початку року склав 15 мільйонів тонн

Українські порти з початку року обробили понад 15 мільйонів тонн вантажів, з яких 14.5 мільйона пройшли через морські порти Великої Одеси.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Основний обсяг перевалки забезпечують порти Великої Одеси (Одеса, Південний та Чорноморськ) – 14.5 млн тонн, з яких 8.5 млн тонн становить експорт зерна.

Дунайські порти обробили 1.1 млн тонн вантажів, з них 221 тис. тонн – зерно.

"За кожною тонною вантажу стоїть щоденна робота людей, які працюють під постійною загрозою обстрілів. Портовики, моряки, логісти, інженери забезпечують рух суден і виконання експортних контрактів у надзвичайно складних умовах", – наголосив Кулеба.

Він також повідомив, що з вересня 2023 року через Український морський коридор вже перевезено майже 179 млн тонн вантажів, з яких 107 млн тонн – зерно. За цей час оброблено 7 087 суден.

"Ворог системно атакує портову інфраструктуру. З початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або частково знищено 726 об'єктів портової інфраструктури та 153 цивільних судна, постраждали 238 цивільних осіб", – додав міністр.

Нагадаємо:

У січні повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення Росія знищила та пошкодила 686 об'єктів портової інфраструктури, 150 цивільних суден, пошкоджено майже 24 тисячі об'єктів залізничної інфраструктури.

Протягом 2025 року росіяни здійснили 22 атаки на судна в портах Одещини та в акваторії Чорного моря, всього постраждало 39 суден і плавзасобів.

За рік інтенсивність обстрілів портової інфраструктури суттєво зросла: якщо у 2024 році було зафіксовано 36 атак, то у 2025 році їх кількість збільшилася до 96. У 2025 році було пошкоджено 325 об'єктів портової інфраструктури.

Морські порти України планові показники вантажообігу за підсумками року виконали на понад 95%. Відповідно до плану, вантажообіг морських портів на 2025 рік визначався на рівні 86,2 млн тонн. Фактичний результат склав 82,2 млн тонн, що становить 95,36% від плану.

Раніше голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський повідомив, що Росія з середини літа активізувала удари по залізничній інфраструктурі України, атакуючи в середньому шістьма-сімома "Шахедами" майже щоночі.