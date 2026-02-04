Через обстріл РФ на об'єкті інфраструктури Дніпропетровщини сталась пожежа

Внаслідок російського обстрілу в Самарівському районі Дніпропетровської області виникла пожежа на об'єкті інфраструктури.

Про це повідомляє ДСНС України.

Попередньо, обійшлося без постраждалих, інформують рятувальники.

Триває ліквідація наслідків атаки. На місці залучені понад 100 рятувальників та 30 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо:

З початку року зафіксовано 217 російських атак на енергетику України,служби продовжують ліквідовувати наслідки чергових масованих обстрілів.