Росіяни атакували інфраструктуру на Дніпропетровщині: 2 поранених

Українська правда

Дві людини дістали поранення та вирували пожежі внаслідок російських ударів по Дніпропетровській області.

Джерело: голова ОВА Олександр Ганжа в Telegram

Деталі: Окупанти атакували чотири райони Дніпропетровщини, застосувавши безпілотниками, артилерію та авіабомби.

Пряма мова Ганжі: "Під масованою атакою був Кривий Ріг. Виникли пожежі. Понівечена інфраструктура. У Верхівцевому Кам'янського району пошкоджена транспортна інфраструктура. Поранені чоловіки 38 і 45 років. Вони лікуватимуться вдома".

Деталі: У Синельниківському районі під ударом була Покровська громада – там загарбники зруйнували приватний будинок, пошкодили пожежну частину та ще 2 будинки.

На Нікопольщині потерпали райцентр і Покровська громада – там пошкоджено оселю.