Російський дрон влучив у дрезину "Укрзалізниці" на Харківщині
Фото: Укрзалізниця
Російський дрон влучив у дрезину "Укрзалізниці" під час ремонтних робіт у Харківській області, залізничники не постраждали.
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
За даними компанії, працівники встигли перейти в укриття після попередження від моніторингового центру.
В "Укрзалізниці" заявили, що попри атаки ремонтні роботи тривають.
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