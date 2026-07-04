Російський дрон влучив у дрезину "Укрзалізниці" на Харківщині

Російський дрон влучив у дрезину "Укрзалізниці" під час ремонтних робіт у Харківській області, залізничники не постраждали.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

За даними компанії, працівники встигли перейти в укриття після попередження від моніторингового центру.

В "Укрзалізниці" заявили, що попри атаки ремонтні роботи тривають.

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