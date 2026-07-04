Удар РФ по АЗС забруднив київське озеро 350 тоннами нафтопродуктів

Після російського удару по АЗС в Оболонському районі Києва у ніч на 2 липня в озеро Кирилівське потрапило понад 350 тонн нафтопродуктів та емульсії.

Про це повідомило Мінекономіки.

Йдеться про озеро Кирилівське, яке входить до системи озер Опечень. За даними міністерства, основну масу пального вдалося стримати на підходах до водойми, але частина забруднення все ж потрапила у воду.

ДСНС уже локалізувала забруднення за допомогою бонових загороджень. Зараз із поверхні озера спецтехніка видаляє основний шар нафтопродуктів.

Наступним етапом стане обробка акваторії спеціальним сорбентом, який має зв'язати залишки масляної плівки для подальшого видалення.

Мінекономіки заявило, що шкода для довкілля є "надзвичайно серйозною" і вже долучилося до фіксації екологічних збитків.

Найближчим часом комісія має затвердити комплексний план ліквідації наслідків. Він передбачає фінальне очищення озера, моніторинг якості води, контроль за сусідніми водоймами, оцінку збитків і подальше відновлення екосистеми.

До нормалізації хімічного стану води в озерах Кирилівському та Йорданському заборонено купатися, ловити рибу та будь-яким чином контактувати з водою.

Нагадаємо:

У ніч на 3 липня російські загарбники чотири рази атакували автозаправні станції на Сумщині, 2 липня – атакував АЗС на Чернігівщині.

Російські війська під час повітряної тривоги атакували автозаправну станцію у Лубенському районі Полтавської області.