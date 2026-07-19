Ворог знищив один з найбільших логістичних хабів України

Росіяни знищили один з найбільших логістичних хабів України

У ніч на 19 липня російські загарбники влучили у логістичний хаб у Київській області, внаслідок чого виникла велика пожежа.

Про це повідомляє ДСНС Київщини.

За попередньою інформацією, через атаку постраждали двоє людей.

Ймовірно, атакованим логістичним цетром був "Антел", що у Бучанському районі.

ДСНС

Близько 10:30 рятувальники локалізовали масштабну пожежу, що виникла внаслідок ворожої атак. Вогонь охопив дві складські будівлі на загальній площі близько 100 тисяч квадратних метрів.

ДСНС

До ліквідації пожежі залучено більше 200 рятувальників, 73 одиниці техніки, у тому числі 3 гелікоптери.

Нагадаємо:

Російські окупанти під час ракетної атаки на Київ у ніч на 19 липня прямим влучанням ракети знищили потужності виробника балістичного захисту UKRTAC.

Російські загарбники завдали удару керованими авіабомбами по цивільній та промисловій інфраструктурі міста Суми.

У ніч на неділю, 19 липня, у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожої балістики, у столиці пролунало понад 40 вибухів, загорілися будинки, ТРЦ і автомобілі, є загиблий і потерпілі.