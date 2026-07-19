Росіяни знищили завод виробника UKRTAC

Російські окупанти під час ракетної атаки по Україні у ніч на 19 липня прямим влучанням ракети знищили потужності виробника балістичного захисту UKRTAC.

Про це повідомляє директор з розвитку компанії Северіон Дангадзе.

За повідомленням Дангадзе, внаслідок прямого ракетного влучання було повністю знищено завод та склади компанії.

Водночас загиблих та постраждалих в результаті атаки немає.

Нагадаємо:

Російські загарбники завдали удару керованими авіабомбами по цивільній та промисловій інфраструктурі міста Суми.

У ніч на неділю, 19 липня, у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожої балістики, у столиці пролунало понад 40 вибухів, загорілися будинки, ТРЦ і автомобілі, є загиблий і потерпілі.