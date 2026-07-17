Сомалійські пірати захопили танкер біля узбережжя Ємену
Озброєні нападники піднялися на борт хімічного танкера Asana в Аденській затоці біля південного узбережжя Ємену та взяли судно під контроль.
Про це пише Reuters із посиланням на посадовців у сфері морської безпеки.
За попередніми оцінками одного з джерел, інцидент пов'язаний із сомалійським піратством, а не з підтримуваними Іраном єменськими хуситами.
Невеликий танкер, прапор якого не вдалося підтвердити, вказував сомалійський порт Босасо як наступний пункт призначення, свідчать дані відстеження суден.
Військово-морська місія ЄС Aspides повідомила, що намагається допомогти судну та з'ясувати обставини захоплення. За словами посадовця місії, у цьому районі перебував південнокорейський військовий корабель.
Кількість нападників, стан судна та екіпажу наразі залишаються невідомими.
Спроби атак на судна в Аденській затоці почастішали останніми тижнями, посилюючи ризики для судноплавства в регіоні та енергетичних поставок до Азії.
Нагадаємо:
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