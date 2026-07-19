Росіяни атакували промислову зону Сум: є загиблий

Російські загарбники завдали удару керованими авіабомбами по цивільній та промисловій інфраструктурі міста Суми.

Про це повідомляє в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.

Вранці 19 липня ворог завдав ударів керованими авіабомбами по Сумах. Під ударами була цивільна інфраструктура та промислова зона.

Після удару на місці подій були постраждали і одна людина знаходилась під завалами. Пізніше її дістали мертвою.

На місці працюють рятувальики.

Нагадаємо:

У ніч на неділю, 19 липня, у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожої балістики, у столиці пролунало понад 40 вибухів, загорілися будинки, ТРЦ і автомобілі, є загиблий і потерпілі.