Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі Сум
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У Великочернеччинському старостинському окрузі міста Суми відбулося влучання 4 російських КАБів по території обʼєктів цивільної інфраструктури.
Про це повідомляє очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.
Внаслідок авіаудару сталася пожежа, пошкоджено нежитлові будівлі, відбулося загорання сухої рослинності.
Попередньо обійшлось без постраждалих. У житловому секторі попередньо також обійшлось без пошкоджень.
Нагадаємо:
У ніч на 16 серпня російські війська атакували Київ балістичними ракетами, в Оболонському та Голосіївському районах столиці спалахнули пожежі.
ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомило, що у ніч на 16 серпня підприємство зазнало ракетного удару з боку Росії.