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Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі Сум

Володимир Тунік-Фриз — 16 серпня, 12:05
Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі Сум
Ілюстративне фото
Getty Images

У Великочернеччинському старостинському окрузі міста Суми відбулося влучання 4 російських КАБів по території обʼєктів цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Внаслідок авіаудару сталася пожежа, пошкоджено нежитлові будівлі, відбулося загорання сухої рослинності.

Попередньо обійшлось без постраждалих. У житловому секторі попередньо також обійшлось без пошкоджень.

Нагадаємо:

У ніч на 16 серпня російські війська атакували Київ балістичними ракетами, в Оболонському та Голосіївському районах столиці спалахнули пожежі.

ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомило, що у ніч на 16 серпня підприємство зазнало ракетного удару з боку Росії.

Суми інфраструктура

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