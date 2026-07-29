Суми отримають додаткові кошти на антидроновий захист

Уряд виділить додатково 70 мільйонів гривень з резервного фонду на антидроновий захист вулиць та доріг у Сумах.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Глава уряду наголосив, що роботи мають бути завершені в найкоротші терміни.

Корецький здійснив робочу поїздку на Сумщину.

"З керівництвом Сумської ОВА та місцевими громадами обговорили питання встановлення додаткових мобільних укриттів, там де це найбільш необхідно", — розповів Корецький.

У Телеграм очільник уряду написав, що регіон щодня перебуває під обстрілами ворога — постійні удари по енергетиці, інфраструктурі, логістиці та цивільних об'єктах.

"Головний фокус — підготовка регіону до зими та виконання плану стійкості. Працюємо над тим, щоб Сумщина мала необхідні ресурси, резерви та підтримку", – зазначив Корецький.

Нагадаємо:

Раніше голова Сумської міської військової адміністрації Максим Кривошеєнко повідомив, що Суми потребують дотацій для відновлення 52 житлових будинків, пошкоджених російськими ударами – у місцевому бюджеті бракує власних коштів.