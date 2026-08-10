У Мінрозвитку оцінили готовність житла та інфраструктури до зими

Підготовчі роботи до опалювального сезону виконано у понад 83,5 тисячах житлових будинків — це майже 60% від запланованого обсягу.

Про це повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

"Попри щоденні російські обстріли та атаки на критичну інфраструктуру, Україна продовжує готуватися до опалювального сезону. Станом на 1 серпня необхідні роботи вже виконано у 83 553 житлових будинках — це майже 60% від запланованого обсягу", – говориться у повідомленні.

Підготовка до зими сьогодні — це не лише ремонти, наголосили у відомстві. Це комплекс заходів, який має забезпечити безперебійну роботу систем тепло-, водо- та електропостачання, готовність громад до можливих надзвичайних ситуацій та стійкість критичної інфраструктури.

Наразі підготовлено понад 83 тисячі житлових будинків, відремонтовано понад 6,2 тис. покрівель та оновлено інженерні мережі у тисячах будинків. Заклади освіти, охорони здоров'я та дошкільної освіти готові майже на 63%.

Роботи проведено на понад 60% котелень, готові до роботи понад 10,4 тис. км теплових мереж, відремонтовано майже 1 тис. км водопровідних і каналізаційних мереж.

Мінрозвитку зазначає, що громади накопичують запаси палива, а дорожні служби підготували понад 3,2 тис. одиниць спецтехніки та майже 1 млн тонн протиожеледних матеріалів.

"Роботи тривають у всіх регіонах. Головне завдання — вчасно завершити підготовку та забезпечити стабільну роботу систем життєзабезпечення громад упродовж опалювального сезону", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що роботи зі встановлення інжерено-технічних захисних споруд у Києві виконані на 60%, відновлення пошкодженої інфраструктури – на 65%, а також збудовано близько 65 МВт когенерації.