Росія вдарила по автодвору термінала "Нової пошти" в Сумах: є загиблі та поранені

У ніч проти 25 липня ворог влучив по території автодвору сортувального термінала "Нової пошти" в Сумах.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Внаслідок атаки загинули три водії партнерів-перевізників компанії. Співробітники "Нової пошти" не постраждали.

Також є поранені водії. Їхній стан стабільний.

В компанії запевнили, що компенсують клієнтам оголошену цінність відправлень, знищених внаслідок атаки. Детальну інформацію щодо пошкодженого вантажу встановлять найближчим часом.

Актуальну інформацію про статус відправлень можна буде дізнатись у мобільному застосунку та на сайті "Нової пошти".

Крім того, компанія залучила резервні логістичні маршрути і сортувальні хаби, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці внаслідок удару.

Нагадаємо:

Вночі 24 липня, російські війська завдали удару по Ізюму, Харківська область, внаслідок чого було пошкоджено вантажне відділення "Нової пошти".