Росія атакувала Київ балістикою: палає книжковий ринок "Петрівка", троє постраждалих

Українська правда

У ніч на 16 серпня російські війська атакували Київ балістичними ракетами, в Оболонському та Голосіївському районах столиці спалахнули пожежі.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко, ДСНС, КМВА

Пряма мова Кличка: "В Оболонському районі, внаслідок атаки ворога, сталося падіння уламків та загоряння в нежитлових приміщеннях за двома адресами. Біля одного з приміщень палають кілька авто.

У Голосіївському районі пожежа на території нежитлової забудови".

Оновлено: Зранку в КМВА повідомили, що внаслідок російського удару постраждали троє людей.

Згідно з повідомленням ДСНС, в Оболонському районі сталася масштабна пожежа на території книжкогового ринку "Петрівка" на станціїй метро "Почайна".

На іншій локації внаслідок вибухової хвилі сталося незначне руйнування будівлі без загоряння. Також, ще за однією адресою сталося влучання в нежитлову будівлю.

Що передувало: