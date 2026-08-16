Росіяни ракетами атакували завод "АрселорМіттал Кривий Ріг": загинули дві людини

ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомило, що у ніч на 16 серпня підприємство зазнало ракетного удару з боку Росії.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

В результаті ворожої атаки 13 співробітників підприємства та підрядних організацій поранені, дві людини загинула. Рятувальні й пошукові роботи на 10:50 все ще тривають.

Через обстріл пошкоджені основні виробничі об'єкти енергетичного та доменного виробництва та частково зупинено виробничі процеси заводу. Наразі фахівці оцінюють обсяг завданої шкоди та можливості й строки відновлення.

Нагадаємо:

У ніч на 16 серпня російські війська атакували Київ балістичними ракетами, в Оболонському та Голосіївському районах столиці спалахнули пожежі.