Уряд надасть підтримку Дніпру після масованого обстрілу

Уряд Юлії Свириденко збирає потреби Дніпра після масованого обстрілу і надасть підтримку місту.

Про це написала премʼєр-міністерка Юлія Свириденко у соцмережах.

Свириденко зазначила, що після нічної атаки ворога 13 цивільних локацій у місті пошкоджені, щонайменше 27 житлових будинків мають руйнування різного ступеня. Пошкоджені два дитячі садки та амбулаторія.

Триває оцінка руйнувань.

"Уряд надасть необхідну підтримку Дніпру. Доручила Мінрозвитку разом із місцевою владою невідкладно сформувати потребу у державній підтримці", – зазначила премʼєрка.

У ніч на 25 квітня в Дніпрі пролунала серія вибухів під час масованої комбінованої атаки ворога. Зафіксовано масштабні пожежі, покоджено будинки, щонайенше 18 людей постраждали. Тривають пошуково-рятувальні роботи.