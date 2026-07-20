Вранці окупанти вдарили ракетою по Одесі: постраждала інфраструктура

Українська правда

Російські війська вранці 20 липня вдарили ракетою по Одесі, внаслідок чого пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Джерело: голова Одеської МВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Ворог продовжує терор нашого міста.

Зранку він здійснив ракетну атаку на Одесу. Постраждала інфраструктура".

Деталі: За словами Лисака, на місці російського удару працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо:

На судні GOLDEN LEO під прапором Гвінеї-Бісау, яке атакували росіяни поблизу Одеси, перебували 17 громадян Сирії та Індії та громадянин України – лоцман, він загинув.