Вранці окупанти вдарили ракетою по Одесі: постраждала інфраструктура
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Російські війська вранці 20 липня вдарили ракетою по Одесі, внаслідок чого пошкоджено об'єкт інфраструктури.
Джерело: голова Одеської МВА Сергій Лисак
Пряма мова: "Ворог продовжує терор нашого міста.
Зранку він здійснив ракетну атаку на Одесу. Постраждала інфраструктура".
Деталі: За словами Лисака, на місці російського удару працюють усі відповідні служби.
Нагадаємо:
На судні GOLDEN LEO під прапором Гвінеї-Бісау, яке атакували росіяни поблизу Одеси, перебували 17 громадян Сирії та Індії та громадянин України – лоцман, він загинув.