Ворог атакував залізничну інфраструктуру на Одещині: є поранені

Ворог завдав ракетного удару по залізничній інфраструктурі на Одещині, пошкоджено адміністративну будівлю залізничної станції.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Поранено залізничника та двох дітей. Усім надається необхідна медична допомога.

Всі служби працюють на місці, наслідки атаки ліквідовуються", – зазначив він.

Згодом очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ракетного удару зросла до чотирьох людей.

За його словами, стан трьох із них, зокрема, двох дітей – середньої тяжкості. Ще один постраждалий перебуває у тяжкому стані.

Нагадаємо:

Від початку березня ворог наніс 18 ударів БпЛА та FPV-дронами по залізничній інфраструктурі – у середньому по шість на добу.