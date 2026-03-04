Ворог атакував залізничну інфраструктуру на Одещині: є поранені
Ворог завдав ракетного удару по залізничній інфраструктурі на Одещині, пошкоджено адміністративну будівлю залізничної станції.
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
"Поранено залізничника та двох дітей. Усім надається необхідна медична допомога.
Всі служби працюють на місці, наслідки атаки ліквідовуються", – зазначив він.
Згодом очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ракетного удару зросла до чотирьох людей.
За його словами, стан трьох із них, зокрема, двох дітей – середньої тяжкості. Ще один постраждалий перебуває у тяжкому стані.
Нагадаємо:
Від початку березня ворог наніс 18 ударів БпЛА та FPV-дронами по залізничній інфраструктурі – у середньому по шість на добу.