Ворог знову атакував портову інфраструктуру

У ніч з 7 на 8 квітня російські загарбники знову атакували південь Одещини ударними безпілотниками, внаслідок чого постраждала, зокрема, портова інфраструктура.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Постраждала цивільна та портова інфраструктура. Внаслідок атаки частково зруйновано складську будівлю та господарське приміщення. Пожежі ліквідовані", – сказав Кіпер.

ДСНС

В ДСНС повідомили, що внаслідок влучань ворога на території портової інфраструктури та в складських приміщеннях спалахнули пожежі. Усі осередки займання рятувальники оперативно ліквідували.

Від вечора 7 квітня росіяни атакували Україну 176 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів, 146 дронів вдалося знешкодити, але є і влучання.