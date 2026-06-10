Рада підтримала підняття зарплат поліцейським та рятувальникам: яким буде оклад

Верховна Рада 269-ма голосами проголосувала за законопроєкт №6506-1, який посилює соціальні гарантії рятувальників та поліцейських.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Законопроєкт передбачає мінімальний посадовий оклад у розмірі 10 прожиткових мінімумів (близько 33 280 грн).

Також передбачається оновлення системи надбавок за вислугу років та структури виплат.

Раніше чинна редакція Закону "Про Національну поліцію" не мала жодних гарантій грошового забезпечення поліцейських – лише те, що воно визначається залежно від посади, спеціального звання, строку служби в поліції, інтенсивності та умов служби, кваліфікації, наявності наукового ступеня або вченого звання.

Нагадаємо:

5 травня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності на позачерговому засіданні схвалив законопроєкт №6506-1.

Законопроєкт перебував у Раді з 2022 року, а 12 березня 2025 року його ухвалили в першому читанні за умови доопрацювання.