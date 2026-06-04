Декриміналізація порно: до Ради внесли новий законопроєкт

На розгляд Верховної Ради внесли новий законопроєкт, який декриміналізує дорослий контент і зруйнує схеми, на яких наживаються недобросовісні правоохоронці.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Після провалу парламентом законопроекту про декриміналізацію дорослого контенту ми провели консультації з різними фракціями та групами. В тому числі, щоб знайти позиції, які можуть отримати підтримку більшості парламенту", – написав він у Телеграм.

Депутат розповів, що новий законопроект №15294 був швидко напрацьований та внесений до Ради.

Він значно посилює відповідальність за злочини проти дітей, в тому числі за виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії і дублює норми про декриміналізацію дорослого контенту з попереднього законопроєкту, який не прийняли.

"Отже, за реальні злочини буде відповідальність. За дії дорослих серед дорослих, прибираємо середньовіччя та годівницю для недобросовісних правоохоронців", – зазначив Железняк.

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За його словами, законопроект підписало 45 народних депутатів від майже всіх фракцій та груп ВРУ, "включно з керівництвом Ради, фракцій та парламентських комітетів".

"Серед авторів люди з дуже різними баченнями,ідеологією, релігійними переконаннями. Але тут всі дійшли до спільного бачення та компромісу", – зазначив він.

Враховуючи, що вже у вівторок Рада планує схвалити оподаткування електронних платформ, то і це питання має бути розглянуто максимально швидко, додав нардеп.

"Це буде третя спроба законодавчого вирішення проблеми, але сподіваюсь, цього разу вже остаточна і успішна", – написав він у Телеграм.

Нагадаємо:

Верховна Рада України не підтримала законопроєкт про декриміналізацію виробництва та поширення порнографії.

Згодом повідомлялося, що на розгляд парламенту буде внесено більш фаховий і сильний законопроєкт про декриміналізацію порно, який не лише перекриє нинішні корупційні схеми, але й посилить відповідальність за дитячу порнографію.

Раніше повідомлялося, що сума доходів українців від розміщення контенту на платформі Onlyfans за 2023 рік становить 131,75 млн дол. – це на 20 млн дол. більше, ніж за 2020-2022 роки.

Через страх кримінального переслідування за виготовлення порнографії українці декларують та сплачують податки лише з 5% суми, яку заробляють на платформі OnlyFans.