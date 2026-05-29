Декриміналізація порно: у Раді розповіли, що передбачатиме новий законопроєкт

На розгляд парламенту буде внесено більш фаховий і сильний законопроєкт про декриміналізацію порно, який не лише перекриє нинішні корупційні схеми, але й посилить відповідальність за дитячу порнографію.

Про це повідомила народна депутатка від партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Ми вже говорили з Ярославом Железняком (автором законопроєкту щодо декриміналізації порно – ЕП) про новий законопроєкт, де мають посилити відповідальність за дитячу порнографію, кришування цих злочинів, але там внести норми і про декриміналізацію приватного гарячого контенту", – повідомила депутатка.

Вона запевнила, що "ЄС", депутати якої не віддали за законопроєкт жодного голосу – правоцентристська консервативна партія, але "не сповідує ханжество".

За її словами, на фракції буда дискусія щодо декриміналізації "гарячого" контенту, і думки розділилися.

"На жаль, правоохоронці кришують цю сферу і треба декриміналізувати застарілі норми, аби забрати в них корупційну лазівку. В той же час до нас звернулася Громадська Рада при МФО "Рівні можливості", що обʼєднує 200 авторитетних громадських організацій, із серйозними застереженнями щодо цього законопроєкту", – написала вона у Facebook.

"На жаль, війна посилює проблеми торгівлі людьми, сексуальних злочинів і примусу, дитячої порнографії, фракція взяла ці застереження до уваги", – пояснила Геращенко.

Геращенко розповіла, що депутата Железняка запросили на засідання, аби обговорити суть і деталі законопроєкту," але не встигли провести цю зустріч, бо ключовими на цьому тижні був бюджет і угода про позику, що потребувало багато часу для аналізу і вивчення".

Вона додала, що законопроєкт про декриміналізацію "винесли в невдалий день, автори не попрацювали добре з фракціями і ГО".

Раніше голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що на наступній сесії на голосуванні буде інший законопроєкт стосовно декриміналізації порно.

Верховна Рада України не підтримала законопроєкт про декриміналізацію виробництва та поширення порнографії.

Раніше повідомлялося, що сума доходів українців від розміщення контенту на платформі Onlyfans за 2023 рік становить 131,75 млн дол. – це на 20 млн дол. більше, ніж за 2020-2022 роки.

Через страх кримінального переслідування за виготовлення порнографії українці декларують та сплачують податки лише з 5% суми, яку заробляють на платформі OnlyFans.

20 травня стало відомо, що Офіс генерального прокурора за оперативного супроводу СБУ викрив корупційну схему у Національній поліції. За версією слідства, вони брали хабарі за прикриття роботи офісів, які поширювали в інтернеті контент відвертого характеру.