У так званій ДНР заборонили їздити вночі на тлі ударів по логістиці регіону

На тимчасово окупованій території Донеччини заборонили здійснювати пасажирські автомобільні перевезення у нічний час.

Про це повідомляє окупаційна влада.

Згідно з рішенням штабу оборони так званої Донецької народної республіки, з 12 червня забороняється здійснення регулярних та нерегулярних пасажирських автомобільних перевезень у період з 21:00 до 05:00.

Також призупиняється відправлення організованих груп дітей на відпочинок та оздоровлення за межі території так званої ДНР.

Рішення ухвалили на тлі посилення ударів по трасах, які проходять через регіон.

Так, у ніч на 12 червня тимчасово окупований Крим та регіони Росії атакували ударні безпілотники, внаслідок чого виникли пожежі на ТЕЦ та хімічних підприємствах.

"З травня українська армія активно атакує дронами трасу "Новоросія", яка з'єднує Крим і Ростов-на-Дону через окуповані території", – пише novayagazeta.eu.

Ще 21 травня російська влада заборонила рух вантажівок по трасі, за винятком перевезень кількох категорій особливо важливих товарів. Автомобілістам також рекомендують не пересуватися окремими ділянками цієї дороги.

Нагадаємо:

Раніше гауляйтер тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що з 10 червня пасажирські поїзди заїжджатимуть на півострів лише у світлий час доби.

У Генічеському муніципальному окрузі на тимчасово окупованій частині Херсонщини скорочують кількість автобусних рейсів через дефіцит пального.

В анексованому Росією Криму триває паливна криза: після інциденту, коли 400 автобусів не вийшли на маршрути, окупаційна влада доручила це виправити, але багато автобусів знову не вийшли.