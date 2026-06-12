Поляки передумали обмежувати автобусний рух через пункт "Шегині–Медика"

Автобусний рух через пункт пропуску "Шегині–Медика" влітку не обмежуватимуть, як це планувалося раніше: Україна домовилась з Польщею про відтермінування таких обмежень.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

"Рішення про тимчасове призупинення оформлення автобусів на в'їзд до Польщі з 15 червня 2026 року на півтора року, про яке польська сторона повідомила напередодні, буде відтерміноване", – повідомляє митниця.

Питання врегульовано за результатами переговорів між Міністерством розвитку громад та територій України та Міністерством внутрішніх справ Республіки Польща за сприяння Посольства України в Польщі.

Мінрозвитку України повідомляє, що за результатами перемовин досягнуто домовленості про забезпечення оформлення автобусів на період літнього сезону навіть в умовах проведення ремонтних робіт.

Про подальші етапи реалізації проєкту реконструкції та можливі зміни в організації руху буде повідомлено додатково.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що з 15 червня 2026 року в пункті пропуску "Шегині – Медика" розпочнуться ремонтні роботи автобусної смуги на в'їзд до Республіки Польща.