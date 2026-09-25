Україна може перенести прикордонні пункти на територію сусідів через атаки РФ

Україна готує угоду про перенесення пунктів пропуску на територію сусідів

Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту готує угоду, яка дозволила б створити умови для роботи українських прикордонних та митних служб на території Польщі.

Про це йдеться в повідомленні Мінвідовлення за підсумками зустрічі на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" із польською стороною.

У зустрічі взяли участь керівники польських воєводств, представники Міністерства внутрішніх справ та Міністерства фінансів Польщі, а також прикордонних і митних служб обох країн.

Ключовою темою стало забезпечення безпеки та стабільної роботи українсько-польського кордону в умовах посилення російських атак на прикордонні регіони України.

Одним з головних напрямів зустрічі став розвиток спільних пунктів пропуску та спільного контролю на українсько-польському кордоні.

Спільний контроль передбачає, що прикордонні та митні служби України та Польщі здійснюють необхідні процедури в одному місці. Такий формат уже давно застосовується на п'яти пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, а також на кордоні з Молдовою.

Під час зустрічі сторони окремо обговорили підготовку угоди між Україною та Польщею про спільний контроль. Робота над документом триває, однак наразі сторони ще не перейшли до його підписання.

"Укладення угоди дозволило б створити необхідні правові умови для подальшого розвитку спільного контролю, зокрема для роботи українських прикордонних та митних служб на території Польщі.

В умовах постійних російських атак на українську прикордонну та транспортну інфраструктуру це питання набуває особливої актуальності", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

9 вересня росіяни атакували пункт пропуску "Староказаче", що в Одеській області на кордоні з Молдовою, внаслідок чого 2 людини загинули; КПП тимчасово не працює.

13 вересня у Волинській області за два кілометри від кордону з Польщею, ворог завдав удару по локомотиву пасажирського поїзда.

Того ж дня внаслідок російської атаки була пошкоджена автозаправна станція біля пункту пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею, також загорілися кілька вантажівок.