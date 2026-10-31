На захист критичної інфраструктури потрібно ще 60 мільярдів

Україна потребує ще близько 60 млрд грн, щоб завершити розпочаті роботи із захисту критичної інфраструктури та почати будівництво наступної черги захисних споруд.

Про це заявив міністр з відновлення Микола Калашник, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Інженерний захист облаштовують на 601 елементі інфраструктури, зокрема великих підстанціях та об'єктах тепло- і водопостачання. За словами міністра, загальний стан виконання робіт становить 72%, а бюджетне фінансування 47 млрд грн.

Уже збудовано 109 захисних споруд. Якщо нинішні темпи збережуться, у листопаді планують завершити ще 134 об'єкти, у грудні 197.

Будівництво триває під обстрілами: за словами Калашника, по об'єктах, які будуються, зафіксували близько 500 ударів. Пошкоджено близько сотні одиниць спеціалізованої техніки, постраждали близько 40 будівельників.

Нагадаємо:

14 жовтня ЕП писала про затримки фінансування підготовки до зими. Після набрання чинності бюджетними змінами кошти окремої програми для планів стійкості залишалися нерозподіленими 54 дні.

Субвенція надійшла на рахунки областей 25 серпня, за тиждень до встановленого строку виконання планів. Із розподілених урядом 35,2 млрд грн областям та Києву призначили 23 млрд грн, Агентству відновлення 12,2 млрд грн.