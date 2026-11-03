На Рівненщині Росія влучила у підстанцію "Укренерго"

Ворог влучив у підстанцію на Рівненщині

Внаслідок нічної атаки на Рівненську область, пошкоджень зазнала підстанція НЕК "Укренерго".

Про це повідомляє очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Деталей щодо ступеня пошкоджень енергооб'єкта у повідомленні не наводять.

У Рівненській області знаходиться Рівненська АЕС, одна з трьох атомних станцій, підконтрольних Україні.

На початку жовтня журналісти The New York Times, із посиланням на українську розвідку, опублікували російський план виведення енергосистеми України з ладу.

Перший пункт цього плану – виведення з ладу підстанцій поблизу західних кордонів України, які імпортують електроенергію з Європи. Другий – виведення з ладу гідроелектростанцій. Третій – відключення трьох діючих атомних електростанцій України (Хмельницька, Рівненська, Південноукраїнська).

Кінцевою метою є відрізання великих українських міст від електропостачання, опалення та водопостачання.

Нагадаємо:

Опівночі 3 листопада російські загарбники атакували енергетичний обʼєкт ДТЕК на півдні Одеської області.