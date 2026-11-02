Окупанти вдарили по транспортному підприємству на Кіровоградщині: вирувала пожежа

Масштабна пожежа спалахнула на транспортному підприємстві у Кропивницькому районі Кіровоградщини внаслідок російського удару увечері 1 листопада. Станом на ранок вогонь загасили.

Джерело: голова ОВА Андрій Райкович та ДСНС в Telegram

Пряма мова очільника області: "Внаслідок вечірньої ворожої атаки в Кропивницькому районі – влучання по одному з транспортних підприємств".

Деталі: У ДСНС додали, що пожежу уже загасили.