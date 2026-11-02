Окупанти вдарили по транспортному підприємству на Кіровоградщині: вирувала пожежа
фото: ДСНС
Масштабна пожежа спалахнула на транспортному підприємстві у Кропивницькому районі Кіровоградщини внаслідок російського удару увечері 1 листопада. Станом на ранок вогонь загасили.
Джерело: голова ОВА Андрій Райкович та ДСНС в Telegram
Пряма мова очільника області: "Внаслідок вечірньої ворожої атаки в Кропивницькому районі – влучання по одному з транспортних підприємств".
Деталі: У ДСНС додали, що пожежу уже загасили.
"Підрозділ ДСНС працював під постійною загрозою повторних обстрілів. Наразі пожежу ліквідовано. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих", – зазначили рятувальники.