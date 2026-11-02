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Окупанти вдарили по транспортному підприємству на Кіровоградщині: вирувала пожежа

Анастасія Жарикова — 2 листопада, 09:22
Окупанти вдарили по транспортному підприємству на Кіровоградщині: вирувала пожежа
фото: ДСНС

Масштабна пожежа спалахнула на транспортному підприємстві у Кропивницькому районі Кіровоградщини внаслідок російського удару увечері 1 листопада. Станом на ранок вогонь загасили.

Джерело: голова ОВА Андрій Райкович та ДСНС в Telegram

Пряма мова очільника області: "Внаслідок вечірньої ворожої атаки в Кропивницькому районі – влучання по одному з транспортних підприємств".

Деталі: У ДСНС додали, що пожежу уже загасили.

"Підрозділ ДСНС працював під постійною загрозою повторних обстрілів. Наразі пожежу ліквідовано. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих", – зазначили рятувальники.

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