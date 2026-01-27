Низка потягів затримуються через обриви і обледеніння ліній електропередач – УЗ

Українська правда

Через складні погодні умови вранці 27 січня ускладнено рух поїздів по всій території країни.

Джерело: Укрзалізниця

Дослівно УЗ: "Виявлено щонайменше 10 місць, де повалені дерева пошкодили лінію електропередач та пристрої зв'язку та сигналізації, тому виведено резервні тепловози і на 10 перегонах рух переведено на телефонний зв'язок".

Деталі: Одне з дерев упало на пасажирський вагон поїзда №127/128 Запоріжжя – Львів, проте минулося без травмованих і без пошкоджень самого вагона.

Найскладніша ситуація нині на Одещині, де суцільна ожеледь вкрила лінію електропередач. За даними УЗ, над усуненням проблеми вже працює спецтехніка.

Затримки поїздів можна переглянути на сайті uz-vezemo.

Наразі найбільші відставання від графіка у рейсів: