Золото знову б'є рекорд: ціна перевищила 3000 доларів через політику Трампа

У вівторок, 18 березня, ціни на золото зросли до історичного максимуму, перевищивши 3000 дол за унцію.

Про це пише Reuters.

Спот-золото подорожчало на 0,2% – до 3006,88 дол за унцію, а ф’ючерси в США зросли на 0,4% – до 3017,20 дол.

Зазначається ,що інвестори скуповують дорогоцінний метал на тлі невизначеності через тарифну політику президента США Дональда Трампа.

Індекс долара США наблизився до чотиримісячного мінімуму, що зробило золото доступнішим для покупців за межами США.

З початку року золото подорожчало більш ніж на 14% і вже 14-й раз оновило рекорд після приходу Трампа до влади.

Нагадаємо:

Інвестиційний банк UBS підвищив прогноз цін на золото до 3 200 дол за унцію до кінця 2025 року.

Ціна унції золота встановила черговий історичний рекорд — ф'ючерси зросли до $3004, спотова ціна вперше досягла позначки в $3000.