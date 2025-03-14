Ціна на золото продовжує зростати: перевищила позначку $3000

Ціна унції золота встановила черговий історичний рекорд — ф'ючерси зросли до $3004, спотова ціна вперше досягла позначки в $3000.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Імпортні тарифи президента США Дональда Трампа відіграли значну роль у підвищенні попиту на золото.

"Настрої щодо золота наразі сильні й можуть зберегтися, якщо ця хаотична політика продовжиться", — прокоментував агентству Нітеш Шах, стратег із сировинних товарів у WisdomTree.

Нагадаємо:

10 березня золото подорожчало на тлі ослаблення долара та притоку капіталу в безпечні активи через занепокоєння ескалацією глобальної торговельної війни.

Тоді спотове золото зросло на 0,1%, досягнувши 2 914,00 доларів за унцію. Ф'ючерси на американське золото збільшилися на 0,2%, до 2 920,10 доларів.