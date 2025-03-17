Ціна золота може досягти 3 200 доларів через політику Трампа

Інвестиційний банк UBS підвищив прогноз цін на золото до 3 200 дол за унцію до кінця 2025 року.

Про це пише Bloomberg.

Аналітики пояснюють це ризиком затяжної торгівельної війни, спричиненої політикою президента США Дональда Трампа.

Раніше UBS прогнозував 3 000 дол за унцію, однак ціна золота вже подолала цей рівень. Ще кілька років тому вартість металу не перевищувала 2 000 дол.

Прогноз UBS підтверджують і в Macquarie Group: австралійський банк очікує зростання до 3 500 дол у третьому кварталі 2025 року. Тим часом генеральний директор DoubleLine Capital Джеффрі Ґундлах, відомий як "король облігацій"вважає, що золото може сягнути 4 000 дол.

Аналітики UBS також відзначають зростання інвестицій у біржові фонди, забезпечені золотими злитками. "Постійний попит на ці інструменти залишається ключовою умовою для подальшого зростання цін", – зазначають у банку.

Ще одним драйвером ринку залишається активність центральних банків. За оцінками UBS, обсяги закупівель золота можуть повернутися до рівня останніх років – близько 1 000 метричних тонн на рік.

Нагадаємо:

Ціна унції золота встановила черговий історичний рекорд — ф'ючерси зросли до $3004, спотова ціна вперше досягла позначки в $3000.