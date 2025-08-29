Злочини посадовців Київщини завдали 468 мільйонів збитків держбюджету – генпрокурор

Посадовці Київської області завдали 468 мільйонів збитків держбюджету, вони отримали 42 підозри.

Про це повідомляє Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Цього разу представники місцевої влади відзначилися розкраданням коштів, які мали йти на укриття у школах і садочках, закупівлю харчування для дітей, незаконною передачею десятків гектарів комунальної землі, виплатою багатомільйонної компенсації за "зруйноване житло", яке виявилось не зруйнованим і навіть не житлом", – написав він в Telegram.

Конкретні приклади:

— один із керівників ДСП "ЧАЕС" безпідставно нараховував премії собі та колегам;

— директор приватної компанії організував незаконну порубку дерев у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику;

— заступник начальника Гостомельської СВА разом із колегами погодили компенсацію за об’єкт, що не підлягав відшкодуванню, він не зруйнований і є нежитловим;

— посадовці Білоцерківської міськради прийняли укриття цивільного захисту для шкіл, які не відповідають вимогам безпеки;

— керівник підрядної організації привласнив кошти на облаштуванні укриття в дитячому садочку.

За словами Кравченка, загалом:

42 підозри;

понад 468 млн грн збитків;

176 тис. грн неправомірної вигоди.

"У фігурантах знову депутати, колишні місцеві голови, держреєстратори, керівники комунальних і державних підприємств, службовці ДП "Ліси України"", – повідомив Генпрокурор.

