Підприємця підозрюють у постачанні неякісних балістичних окулярів для ЗСУ на 155 мільйонів

Директор одного з приватних підприємств організував схему заволодіння бюджетними коштами шляхом постачання Міністерству оборони України для потреб сил оборони балістичних окулярів-масок неналежної якості.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, щоб формально відповідати вимогам закупівлі, компанія надала сертифікат відповідності від німецького виробника. Це дозволило їй у квітні 2023 року укласти державний контракт на постачання 100 тисяч одиниць продукції.

Товари були поставлені та прийняті Міноборони. Супровідна документація, зокрема щодо випробувань, відповідала вимогам, зазначив Кравченко.

Пізніше за оперативними даними з митниці з'ясувалося, що до України вказане ТОВ від офіційного іноземного виробника завезло лише 2 тисячі таких окулярів. Походження решти товару наразі невідоме, однак всю партію поставили під виглядом оригінальної німецької продукції., підкреслив генпрокурор.

Проведені комплексні судові експертизи відібраних зразків підтвердили невідповідність вимогам якості щодо захисту від балістичних та механічних уламків. Під час випробувань окуляри-маски прострілювалися, тоді як оригінальна продукція німецького виробника мала витримувати такий вплив.

Кравченко поінформував, що директору підприємства повідомлено про підозру у заволодінні майном в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, сума завданих збитків становить 154,8 млн грн.

За його словами, підозрюваний перебуває за кордоном. Вживаються заходи щодо оголошення його у розшук.

Генпрокурор зазначив, що фігурант цієї справи виїхав за межі України одразу після того, як у січні цього року було повідомлено про підозру керівнику іншого комерційного підприємства за подібні схеми постачання. Обидві компанії підконтрольні одній особі.

Він додав, що у попередньому випадку йшлося про постачання понад 40 тисяч одиниць балістичних окулярів та окулярів-масок на суму майже 60 млн грн. Підозрюваного оголошено у міжнародний розшук.

