На Київщині викрили незаконне видобування піску: збитки довкіллю – понад 22 мільйона

На Київщині викрито незаконне видобування 38,9 тис тонн піску з річки Десна, зі збитками довкіллю на загальну суму 22,5 млн грн.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Директору товариства, яке має спеціальний дозвіл на користування надрами, а саме на видобування піску з річки Десна, оголосили про підозру.

Слідство встановило, що підприємство мало право видобувати пісок лише в межах визначеного родовища та на дозволену глибину. Однак у червні–вересні 2023 року підрядна організація, залучена до виконання робіт, здійснювала видобуток із порушенням цих умов, а керівник товариства не забезпечив належного контролю за дотриманням вимог законодавства.

За даними правоохоронців, унаслідок цього:

7,9 тис. тонн піску видобуто за межами родовища (збитки 6 млн грн);

31 тис. тонн - понад дозволену глибину більш як на 5 м (збитки понад 16,5 млн грн).

