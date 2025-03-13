Угода з США не передбачає передання прав на користування надрами – Стефанішина

Угода між Україною та США не передбачає передання прав на користування надрами чи будь-яких прав власності.

Про це сказала в інтерв'ю "Юридичній практиці" віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — міністр юстиції України Ольга Стефанішина.

"Якщо б мова йшла саме про використання надр України чи про право на українські надра, то, безумовно, це питання не лише ратифікації, а й, дійсно, референдуму. Адже ми всі знаємо прописну істину з Конституції України, що надра належать народові України", – заначила вона.

За її словами, йдеться про розподіл надходжень до державного бюджету, частина з яких генерується у Фонд. Після підписання цієї угоди не настають жодні правові наслідки.

"Тобто Україна не отримує зобов’язань щодо фактичного перерахування коштів чи їх передання. Такі зобов’язання виникнуть тільки після укладення угоди про створення Фонду і, відповідно, проведення всіх необхідних процедур для того, щоби після набрання нею чинності розпочалася робота самої інституції", – пояснила Стефанішина.

Вона зазначила, що угода передбачає намір відобразити в майбутній угоді певний порядок розподілу надходжень до державного бюджету.

"Єдине, що стосується надр України, це те, що надходження до державного бюджету від користування надрами будуть спрямовані у Фонд і реінвестовані в ті самі сфери, з яких генеруються кошти", – підкреслила Стефанішина.

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